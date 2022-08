लालू-नीतीश की दोस्ती से ढह जाते हैं सारे समीकरण, जानिए फिर कैसे कम हुई दोनों के बीच दूरियां

बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन टूट गया है। जल्द ही नई सरकार का गठन होगा और एक बार फिर जेडीयू-आरजेडी मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल जब लालू और नीतीश मिलते हैं तो बाकी सारे समीकरण ढह जाते हैं।

बिहार में एक बार फिर सरकार बदलने की तैयारी है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन मंगलवार को टूट गया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कई बार अपमानित किया और उनकी पार्टी में फूट डालने की कोशिश की। गठबंधन टूटने के साथ ही लोगों के जहन में लालू-नीतीश की जोड़ी एक बार फिर सामने आ गई। क्योंकि जब-जब लालू नीतीश मिलते हैं बाकी समीकरण ढह जाते हैं। जैसे ही दोनों के बीच दूरियां मिटीं बाकी सारे समीकरण धराशायी हो गए। ईद मिलन पर जहां नीतीश ने लालू के बेटे तेजस्वी से मुलाकात की वहीं मुहर्रम पर बीजेपी को झटका दे डाला। नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर अब फिर से अपने पुराने सहयोगी लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे।

Bihar Nitish Kumar Lalu Yadav Relation Why All Equations Collapse When RJD JDU Meet