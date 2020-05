प्रवासी मजदूरों पर सियासतः भाजपा ने दिया राहुल को जवाब, केंद्र-राज्य सरकारें मिलकर उठा रही टिकट का खर्च

नई दिल्ली। देशभर में 4 मई से लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) के तीसरे चरण के साथ ही देश में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। ये घमासान है प्रवासी मजदूरों ( Migrant Worker )को उनके घर पहुंचाने में श्रेय बंटोरने का। जी हां देशभर में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ ही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी राजनीतिक दलों के लिए राजनीति का मैदान बन गई है।

इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने कांग्रेस ( Congress ) नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए टिकट का खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठा रही हैं। आप अपनी राज्य सरकारों को भी मदद के लिए कहें।

शराब की दुकानें खोलना सरकार को पड़ा भारी, पुलिस को भांजना पड़ी लाठियां, बंद हुए ठेके

Some have posted tickets & asked clarification that if tickets are not sold then what’s this!

For each Shramik Express about 1200 tickets to the destination are handed by the Railways to State Govt.

State govts are supposed to clear the ticket price & hand over tickets to workers https://t.co/Axtmen5nY9 pic.twitter.com/kTUWThmeP3