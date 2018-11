अनंत कुमार की अंतिम यात्रा, कई केंद्रीय मंत्रियों समेत विपक्ष के नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि

बेंगलुरु। भाजपा के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में मंत्री अनंत कुमार का सोमवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वो पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले राजनीति के तमाम दिग्गज नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं।

अनंत कुमार को अंति विदाई देने पहुंचे भाजपा के दिग्गज नेता

अनंत कुमार को श्रद्धांजलि देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत राजनीति के कई कद्दावर नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम को ही अनंत कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए थे। पीएम मोदी वाराणसी से सीधे बेंगलुरु पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अनंत कुमार के परिवार से भी मुलाकात की थी।

#Bengaluru : BJP President Amit Shah , Senior BJP leader LK Advani and Defence Minister Nirmala Sitharaman pay tribute to Union Minister Ananth Kumar . pic.twitter.com/x4mp5Okdgp

मोदी कैबिनेट के इन दिग्गजों ने दी अनंत कुमार को अंतिम विदाई

अनंत कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण समेत मोदी कैबिनेट के कई दिग्गज नेता पहुंचे। इसके अलावा अनंत कुमार के करीबी माने जाने वाले बीएस येदियुरप्पा और सदानंद गौड़ा भी अनंत कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं विपक्ष से भी कई बड़े नेताओं की मौजूदगी अनंत कुमार की शोक सभा में देखने को मिली।

विपक्ष से कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश राव ने भी अनंत कुमार को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 59 साल की उम्र में अनंत कुमार का निधन बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में हो गया था।

अनंत कुमार के बारे में...

1987 में राजनीति में आए कुमार महज 38 साल की उम्र में वाजपेयी कैबिनेट में पहली बार 1998 में केन्द्रीय मंत्री बने। वो अटल जी की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री थे। उसके बाद से ही वह हमेशा भाजपा में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बने रहे।

Union Minister Ananth Kumar accorded state honours in Bengaluru; BJP President Amit Shah, Union Ministers Ravi Shankar Prasad, Nirmala Sitharaman, Rajnath Singh and Piyush Goyal present pic.twitter.com/SuDfPcSnGo

Paid humble tribute to Sh. #AnanthKumar Ji at National College ground in Bengaluru. May God rest his soul in peace. pic.twitter.com/v1QVbOdLMq