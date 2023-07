भाजपा मिशन 2023: PM मोदी की रायगढ़ व जगदलपुर में इस दिन होंगी सभाएं, 14 जुलाई को रायपुर आएंगे गृहमंत्री शाह

रायपुरPublished: Jul 11, 2023 04:16:16 pm Submitted by: Khyati Parihar

PM Modi will come to Chhattisgarh: रायपुर। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की धुआंधार चुनावी सभाओं के सहारे छत्तीसगढ़ में अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुटी है।

भाजपा मिशन 2023: छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह

PM Modi will come to Chhattisgarh: रायपुर। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की धुआंधार चुनावी सभाओं के सहारे छत्तीसगढ़ में अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुटी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की प्रदेश में चार सभाओं का कार्यक्रम बनाया गया है। पहली सभा रायपुर में हो चुकी है। अब दूसरी सभा रायगढ़ में होगी। इसकी तैयारी प्रदेश भाजपा ने शुरू कर दी है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि पीएम की सभा किस तारीख को होगी अभी यह तय नहीं हुआ है। रायगढ़ में 17 जुलाई या 26 जुलाई के आसपास सभा होगी। इसके बाद अगस्त के प्रथम सप्ताह में जगदलपुर में पीएम की सभा होगी।