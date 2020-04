फिर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बीजेपी नेता ने ताक पर रखी पीएम मोदी की नसीहत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी ने 5 अप्रैल को सभी से दीया जलाने की अपील की थी। इस अपील के साथ ही पीएम मोदी ( pm modi ) ने ये भी हिदायत दी थी कि कोई भी घरों से बाहर ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करे। लेकिन पीएम मोदी की इस नसीहत को खुद उन्हीं की पार्टी के नेता ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

ताली, थाली पीटने के बाद अब 9बजे 9 मिनट दीया जलाने वाले पीएम मोदी के आह्वान को तेलंगाना के बीजेपी विधायक ने प्रचार और प्रसार का तरीका बना डाला। अति उत्साह में इन महाशय ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा डालीं।

