वेब सीरीज 'Tandav' के खिलाफ BJP ने शुरू किया 'जूता मारो आंदोलन', अमेजन का घेरेंगे दफ्तर

नई दिल्ली। अमेजन प्राइम ( Amezon Prime ) पर हाल में रिलीज हुई पॉलिटिकल वेब सीरीज 'तांडव' ( Tandav )को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) ने इस वेबसीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी तांडव वेब सीरीज के खिलाफ 'जूता मारो आंदोलन' शुरू किया है।

बीजेपी की मांग है कि वेब सीरीज में से आपत्तिजनक संवाद और दृश्यों को हटाया जाए। आपको बता दें वेब सीरीज तांडव में सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया जैसे एक्टर्स ने काम किया है। ये वेब सीरीज शुक्रवार को रिलीज हुई है।

It's been close to 24 hrs and still no apology from Amazon. Seems like they are proud of or don't regret their demeaning act of mocking or targeting our Hindu Gods. I urge all Hindus to boycott Amazon's all products be it their shopping site or content platform