येदियुरप्पा सीएम तो बन गए लेकिन सरकार का फ्लोर टेस्ट अभी बाकी

नई दिल्ली। बूकानाकेरे सिद्धलिंगप्पा येदियुरप्पा एकबार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। 76 साल के बीएस येदियुरप्पा इससे पहले भी तीन बार कर्नाटक के सीएम रहे लेकिन एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।

अब चौथी बार सीएम बनने के बाद भी bs yediyurappa को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बाद भी वे अपने चेहतों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे।

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.



Took oath as the Chief Minister of Karnataka at Rajbhavan. pic.twitter.com/niLqy0wBxh