CAA पर साझा रणनीति बनाने बैठक करेगा विपक्ष, BSP और AAP का शामिल होने से इनकार

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) के खिलाफ देशभर में प्रदर्शनों के बीच साझा रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ( Congress ) ने समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों को सोमवार को एक बैठक ( opposition parties meeting ) के लिए आमंत्रित किया है।

सीएए के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए और छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता के विरोध में सभी विपक्षी दल आज दोपहर दो बजे संसद उपभवन में बैठक करेंगे।

वहीं, बहुजन समाज पार्टी ( BSP ) और दिल्ली के सत्तारूढ दल आम आदमी पार्टी ( AAP ) ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ( AAP MP Sanjay Singh ) ने कहा कि उनको विपक्षी दलों द्वारा आयोजित बैठक की कोई जानकारी नहीं है।

ऐसे में बैठक में हिस्सा लेने का कोई तर्क नहीं बनता। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वह सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व वाली बैठक में शामिल होना राजस्थान में पार्टी के लोगों का मनोबल गिराएगा।

इसलिए बैठक में शामिल नहीं हुआ जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में बसपा के सभा विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

