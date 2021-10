कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- बना रहा हूं नई पार्टी, जल्द करूंगा नाम की घोषणा

नई दिल्ली। पंजाब ( Punjab ) के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( Captain Amrinder Singh ) ने कहा कि पंजाब की जनता से हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। मैंने चुनाव घोषणा पत्र के 92 फीसदी वादों को पूरा किया है।

बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि साढ़े 9 साल पंजाब का होम मिनिस्टर रहा, इस दौरान संवेदनशील मुद्दों पर मैंने कई महत्वूर्ण फैसले लिए। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा।

दरअसल उम्मीद जताई जा रही थी कि बुधवार को अपनी पीसी में अमरिंदर नई पार्टी बनाने की घोषणा करेंगे।

लेकिन उन्होंने पीसी की शुरुआत में ही कह दिया आज मैं नई पार्टी का ऐलान नहीं करूंगा। कैप्टन ने कहा कि नई पार्टी बना रहा हूं, लेकिन चुनाव आयोग से बातचीत पूरी होने के बाद इसकी घोषणा करूंगा।

In the course of these 4.5 years that I was there, here are all the papers on what we have achieved. This (pic 2) is our manifesto of when I took over. This is our manifesto of what we have achieved (pic 3): Captain Amarinder Singh, in Chandigarh pic.twitter.com/sD5lmdcIs3