अरुणाचल के रास्ते देश में घुस रहा चीन, बीजेपी सांसद का बड़ा दावा

नई दिल्ली। एक तरफ बौखलाया पाकिस्तान भारत में घुसपैठ की लगातार नाकाम कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। आतंक के दोस्त पाकिस्तान का रहनुमा चीन देश की सीमा में घुस चुका है। अरुणाचल प्रदेश के चगलगाम में एक नदी के ऊपर चीन की ओर से पुल बनाए जाने को लेकर बुधवार को भाजपा सांसद तापिर गाओ ने कहा कि मैकमोहन रेखा चगलगाम से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है।

ऐसे में अगर चाइना चगलगाम से 25 किलोमीटर की दूरी पर भी पुल का निर्माण करता है तो इसका मतलब है कि वह हमारी सीमा से 60-70 किलोमीटर अंदर घुस चुका है।

बीजेपी के लिए आई बुरी खबर, गृहमंत्री अमित शाह अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की टीम ने की सर्जरी

Tapir Gao, BJP MP from Arunachal Pradesh: I do not blame Army or those who are patrolling the area; there are no roads how can they possibly access the area. I'm confident of the government. I want govt to look into it, I will also look into this. Roads need to be built. https://t.co/t7aezS5lFq