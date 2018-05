नई दिल्ली: CCTV मुद्दे को लेकर उप राज्यपाल के आवास के बाहर धरना पर बैठे केजरीवाल ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। दिल्‍ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के टेंडर को रोकने के खिलाफ मुख्यमंत्री केजरीवाल धरना दे रहे थे। केजरीवाल अपने आवास से विधायकों के साथ एलजी आवास तक मार्च निकाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेट्स लगाकर उन्हें रोक दिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।

ये भी पढ़ें: CCTV के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खत, खड़े किए ये सवाल

मंत्रियों के साथ धरने पर बैठे थे केजरीवाल

इस दौरान केजरीवाल ने उप राज्यपाल पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। हालांकि धरने पर बैठने के बाद एलजी ने मिलने का समय दिया। लेकिन केजरीवाल ने यह कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि वे सभी विधायकों के साथ उप राज्यपाल से मिलेंगे। इस दौरान केजरीवाल के साथ उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, श्रम रोजगार मंत्री गोपाल राय, अलका लांबा, संजीव झा, प्रमिला टोकस, सौरभ भारद्वाज समेत कई विधायक शामिल थे।

Delhi: CM Arvind Kejriwal, Deputy CM Manish Sisodia, Delhi cabinet ministers Satyendra Jain, Gopal Rai and other AAP MLAs hold a sit-in protest on the road leading to Lt Governor's office on the issue of CCTV project.