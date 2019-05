पीएम मोदी पर ममता बनर्जी के बिगड़े बोल, कोल माफिया वाला आरोप झूठा निकला तो PM को करने होंगे 100 बार उठक-बैठक

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में चुनाव प्रचार और आक्रामक होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो सियासी संग्राम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बांकुड़ा में पीएम मोदी (PM MODI) की रैली के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया है। बांकुड़ा में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। ममता ने पीएम को खुली चुनौती दी कि अगर आप अपने आरोपों को साबित कर सकते हैं कि हममें से एक कोयला माफिया का हिस्सा है, तो मैं अपने सभी 42 उम्मीदवारों को वापस ले लूंगा। लेकिन अगर आपका आरोप झूठा निकला तो आपको अपने कानों को पकड़ कर सार्वजनिक रूप से सौ बार उठक बैठक करने होंगे।

West Bengal CM Mamata banerjee in Bankura: I challenge you (PM Modi) if you can prove your allegations that one of us is part of coal mafia , I will withdraw all my 42 candidates. If you are lying, you have to hold your ears and do a hundred sit ups before public. pic.twitter.com/mBQT59MP4J