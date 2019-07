CM ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, भाजपा 2 करोड़ देकर TMC विधायकों को खरीद रही

कोलकाता। शहीदी दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee ) ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2019 के बाद पहली बार एक रैली को संबोधित किया। रैली में भारी संख्‍या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि भाजपा ने धोखे से चुनाव जीता है।

उन्‍होंने भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर रैली को विफल करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।

West Bengal Chief Minister, Mamata Banerjee: I will request the Election Commission to conduct Panchayat and Municipal elections through ballot paper. https://t.co/fj7jmTjwU2