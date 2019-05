नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमिटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक रखी गई है। पार्टी सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे संबंधी कोई खबर पुष्ट नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर में कांग्रेस के बड़े से बड़े किले ध्वस्त हो गए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी खुद उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव हार गए हैं। यहां भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल को 54 हजार वोटों से पराजित किया है। ताजा जानकारी के अनुसार कांग्रेस सिर्फ 50 सीटें ही हासिल कर पाई है, जबकि दो पर बढ़त बनाए है। जबकि भाजपा ने 300 का आकंड़ा पार कर लिया है। दिखाया है। पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही है।

