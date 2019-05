नई दिल्‍ली। आजाद भारत के इतिहास में आठवीं बार ऐसा होगा जब विपक्ष का नेता कोई नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि इस पद का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी सांसदों की संख्‍या किसी भी एक विरोधी दल के पास नहीं है। ऐसे में 2014 की तरह इस बार भी विपक्ष का नेता को लेकर पेंच फंस सकता है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष का नेता पद हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी के पास 55 सांसद होने चाहिए। जो न तो कांग्रेस के पास है न ही किसी अन्‍य दल के पास। इस बार कांग्रेस के सांसदों की संख्‍या 52 से आगे नहीं बढ़ पाई।

BJP wins on 288 seats, leading on 15; Congress wins on 50 seats, leading on 2, out of total 542 Parliamentary constituency seats. #Election2019Results pic.twitter.com/SRXs7DYhDO