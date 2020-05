कांग्रेस ने कोरोना महामारी के मोर्चे पर मोदी सरकार को बताया विफल, विपक्षी दलों ने रखी 11 मांगे

नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को कोरोना वायरस ( coronavirus ) प्रभाव से निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज ( Economic package ) को कांग्रेस ने देश के साथ मजाक बताया है।

शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व में हुई विपक्षी दलों ( opposition parties ) की बैठक में कुल 22 दलों ने हिस्सा लिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( video conference ) के माध्यम से हुई इस बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के सामने 11 मांगें रखीं।

AatmNirbhar Bharat: गेल स्टील खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपये का टेंडर निकालेगी

Every economist of repute had advised immediate need for a massive fiscal stimulus. PM’s announcement of a grand Rs 20 lakh cr package&FM spelling out its details over next 5 days,have turned out to be a cruel joke:Sonia Gandhi at video conference meeting of 22 opposition parties pic.twitter.com/bdTEY36ZYd