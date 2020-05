AatmNirbhar Bharat: गेल स्टील खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपये का टेंडर निकालेगी

अनुराग मिश्रा

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम-प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ( Petroleum Minister Dharmendra Pradhan ) ने लगभग 8000 करोड़ रुपये की पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स ( Pipeline projects) को लेकर मंत्रालय और अलग अलग कंपनियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की। ये सभी प्रोजेक्ट्स अलग अलग चरणों में पूरा होने की ओर है। समीक्षा बैठक में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इन परियोजनाओं के पूर्ण स्वदेशीकरण अपनाने को कहा।

Petroleum Minister Dharmendra Pradhan yesterday reviewed pipeline projects worth approximately Rs 8000-crore, under various stages of implementation by oil & gas companies & called for complete indigenisation in these projects: Ministry of Petroleum & Natural Gas pic.twitter.com/0yEBTieJyA