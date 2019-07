नई दिल्ली। बीजेपी में 'बैटमार विधायक' आकाश विजयवर्गीय के बाद कांग्रेस के 'कीचड़बाज विधायक' नितेश राणे चर्चा में है। पुलिस ने विधायक को इंजीनियर के साथ बदसलूकी, गाली-गलौज, मारपीट और कीचड़ फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। Congress MLA nitesh rane महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री Narayan Rane के बेटे हैं।

Dikshit Gedam, SP, Sindhudurg: Nitesh Rane and two of his supporters have been arrested and search for other accused is on. They will be produced in court tomorrow https://t.co/arlggBoprg — ANI (@ANI) July 4, 2019

शुक्रवार को होगी कोर्ट में पेशी

कणकवली से कांग्रेस विधायक नितेश राणे को पुलिस ने उनके 2 समर्थकों समेत गिरफ्तार किया है। बाकि की तलाश जारी है। राणे और उनके समर्थकों के खिलाफ IPC की धारा 353, 342, 332, 324, 323, 120(A), 147, 143, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिंधुदुर्ग के एसपी ने बताया सभी आरोपियों की पेशी शुक्रवार को कोर्ट में होगी।

पुल देखने गए थे मारपीट पर उतर गए

दरअसल गुरुवार को कांग्रेस विधायक विधायक नितेश राणे कंकावली के पास गढ़ नदी पुल के एक हिस्से पर चल रहे मरम्मत कार्य को देखने गए थे। इसी दौरान मुंबई-गोवा राजमार्ग की खराब हालात से विधायक का पारा चढ़ गया और वे बदसलूकी पर उतारू हो गए।

नितेश राणे ने खुद शेयर किया वीडियो

नितेश राणे के सामने उनके कहने पर समर्थकों ने सब-इंजीनियर को कीचड़ से नहला दिया। इतना ही नहीं उन्होंने सब-इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को पुल से बांधने की कोशिश भी की। विधायक को अपनी ये हरकत इतनी अच्छी लगी कि इसका वीडियो खुद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया।

कीचड़ डलवाने के पहले राणे ने इंजीनियर से कहा कि लोग इसे रोजाना बर्दाश्त कर रहे हैं..अब इसे आप भी महसूस कीजिए। इसके बाद लोगों ने कुछ बाल्टी कीचड़ शेडेकर पर फेंक दिया, उन्हें धक्का दिया व घेर लिया।

पिता ने भी कहा- माफी तो मांगनी ही पड़ेगी

नितेश राणे के पिता और पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने भी अपने बेटे की इस बर्ताव पर नाराजगी जताई है। नारायण राणे ने कहा कि हाइवे के लिए विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करना तो ठीक है। लेकिन हिंसा पूरी तरह गलत है। मैं किसी भी सूरत में इस गलत काम के लिए बेटे को समर्थन नहीं करता हूं। अगर एक पिता बगैर गलती के माफी मांग सकता है तो बेटे को माफी मांगनी पड़ेगी'

Narayan Rane, Rajya Sabha MP on his son and MLA Nitesh Rane and his supporters attacking Govt officer: Why won't I ask him to apologise? He is my son. If a father can aplogise for no fault of his, son will have to apologise https://t.co/RTffIgSL3w — ANI (@ANI) July 4, 2019

नितेश ने कहा- अब डंडा लेकर आऊंगा

नितेश राणे को अपनी इस हरकत के लिए बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि अब मैं हाथ में एक डंडा लेकर इस हाइवे के कामकाज का जायजा लेने निकला करुंगा। हर रोज सुबह 7 बजे यहां आऊंगा। फिर देखता हूं कि सरकार हमसे कैसे जीतती है। मेरे पास ऐसे अहंकारी लोगों से निपटने की दवा है।

Congress MLA Nitesh Rane: Now I will myself oversee the repair work on this highway, with a stick in my hand. Everyday at 7 am I will reach here. Let me see how does the Govt system win against us. We have the medicine to tackle their arrogance. https://t.co/QBPsx6B7kt — ANI (@ANI) July 4, 2019

Congress MLA Nitesh Rane का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहुत से लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं।