कांग्रेस ने की घोषणा, लोकसभा चुनाव जीते तो लागू करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा का 5 प्वाइंट चार्ट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए अपनी योजना जारी की। इसमें पांच प्रमुख मसलों को शामिल किया गया है, जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय सुरक्षा योजना में पहला मसला वैश्विक मामलों में भारत का उचित स्थान अपनाना, दूसरा पड़ोसी देशों से सुरक्षा सुनिश्चित करना, तीसरा आंतरिक सुरक्षा, चौथा लोगों की सुरक्षा करना और पांचवां क्षमता में विकास करना शामिल है।

कांग्रेस द्वारा पेश की गई 'भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति' रिपोर्ट का मसौदा लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीएस हुड्डा ने तैयार किया है। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीएस हुड्डा वर्ष 2016 में सेना के उत्तरी कमान के कमांडर थे। उस वक्त ही भारतीय सैनिकों ने उरी आतंकी हमले के बाद सीमापार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था।

इस दौरान हुड्डा के साथ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और पी. चिदंबरम ने संयुक्त प्रेसवार्ता आयोजित की। उन्होंने घोषणा की कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर इन पांच बिंदुओं पर अमल करेगी।

Lt. Gen D S Hooda had met CP @RahulGandhi to form a task force on national security and a report on the same was presented. Based on the report, we've further chalked out our policy pathway on national security and today we present it to you.#GenHoodaNationalSecurity pic.twitter.com/b5na4JnGpz