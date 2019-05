साध्वी के 'देशभक्त गोडसे' कहने पर विवाद, भड़का विपक्ष तो बीजेपी ने कहा- माफी मांगे प्रज्ञा

नई दिल्ली। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ( Sadhvi Pragya Singh ) ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ( Nathuram Godse ) देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे। साध्वी के इस बयान पर अब राजीनिक विवाद शुरु हो गया है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने साध्वी के बयान पर आपत्ति जताई है, जबकि बीजेपी ने इस बयान से किनारा कर लिया है।

R Surjewala,Congress: India's soul is under attack by successors of Godse, the BJP ruling dispensation.BJP leaders are describing the murderer of father of the nation as a true nationalist&declaring those who sacrificed their lives for nation like Hemant Karkare as anti-nationals pic.twitter.com/yX8SuEndlL — ANI (@ANI) May 16, 2019

गोडसे की उत्तराधिकारी का भारत की आत्मा पर प्रहार: कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा गोडसे की उत्तराधिकारी बीजेपी शासित राज्य में रहते हुए भारत की आत्मा पर प्रहार कर रही हैं। बीजेपी नेता ने राष्ट्रपिता के हत्यारे को सच्चा राष्ट्रवादी बताया है। राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के लिए यही इनकी सोच है। जैसे हेमंत करकरे को देश विरोधी बताया गया था।

GVL Narasimha Rao, BJP on Pragya Singh Thakur's statement "Nathuram Godse was, is & will remain a 'deshbhakt": BJP does not agree with this statement, we condemn it. Party will ask her for clarification, she should apologise publicly for this statement. pic.twitter.com/yBEs8nQoWW — ANI (@ANI) May 16, 2019

माफी मांगें साध्वी: BJP

बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। पार्टी उनसे स्पष्टीकरण मांगेगी। मेरा मानना है कि साध्वी को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

If the killer of the father of the nation is a patriot does that make Mahatma Gandhi anti-national? — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 16, 2019

'राष्ट्रपिता का हत्यारा देशभक्त ?'

वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने भी साध्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपिता का हत्यारा कोई देशभक्त है, तो क्या महात्मा गांधी राष्ट्रविरोधी माना जाएगा?

Remember, @narendramodi has defended & endorsed Pragya’s candidature



This is not a ‘lunatic fringe’ & is definitely not her “personal opinion”, it is the BJP standing by Independent India’s first terrorist. In few years, Sri Sri Godse will also be recommended with a Bharat Ratna https://t.co/2VVhc8xhQ3 — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 16, 2019

मोदी ने इन्ही साध्वी का समर्थन किया था: ओवैसी

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) ने भी साध्वी के बहाने पीएम मोदी पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि याद रखिए, खुद नरेंद्र मोदी ने प्रज्ञा की उम्मीदवारी का बचाव और समर्थन किया है। ये भयानक बयान निश्चित रूप से उनकी 'व्यक्तिगत राय' नहीं है। इस तरह बीजेपी स्वतंत्र भारत के पहले आतंकी के साथ खड़ी दिख रही है। कुछ सालों बाद श्री श्री गोडसे को भी भारत रत्न देने की सिफारिश की जाएगी।

#WATCH BJP Bhopal Lok Sabha Candidate Pragya Singh Thakur says 'Nathuram Godse was a 'deshbhakt', is a 'deshbhakt' and will remain a 'deshbhakt'. People calling him a terrorist should instead look within, such people will be given a befitting reply in these elections pic.twitter.com/4swldCCaHK — ANI (@ANI) May 16, 2019

साध्वी ने क्या कहा है?

मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत पर चल रही साध्वी कमल हासन के बयान पर दे रही थीं। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे। उनको आतंकी कहने वाले लोगों को अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए।