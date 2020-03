बेटे दुष्यंत संग सेल्फ आइसोलेशन में पूर्व CM वसुंधरा, कनिका की पार्टी में हुए थे शामिल

नई दिल्ली। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कई लोगों पर कोविड-19 ( Covid19 ) पॉजिटिव होने का शक है।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Vasundhara Raje ) ने कबूला है कि वह और उनके बेटे दुष्यंत सिंह लखनऊ में आयोजित कनिका कपूर ( Kanika Kapoor ) की पार्टी में शामिल हुए थे। अब दोनों ही नेता सेल्फ-आइसोलेशन में हैं।

Vasundhara Raje,BJP leader:While in Lucknow,I attended a dinner with my son Dushyant&his in-laws. Kanika, who has unfortunately tested positive for #Covid19 was also a guest. As a matter of abundant caution, my son&I have immediately self-quarantined&we’re taking all precautions. pic.twitter.com/MD3r0XZXu4