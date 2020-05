नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण ( coronavirus ) को बढ़ते देख केंद्र सरकार ने लॉकडाउन ( Lockdown ) को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

इसके साथ ही सरकार ने देश को तीन जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांट दिया है। इन लोन के आधार पर ही देश के अलग-अलग जिलों में कुछ रियायतें दी गई हैं।

इसके साथ ही सरकारी और प्रावइेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों को सोशल डिस्टैंसिंग के साथ कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ( Contact tracking ) आरोग्य सेतु ऐप ( Arogya Setu App ) का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है।

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए हैं।

पत्रिका पोल में 65 प्रतिशत लोगों ने माना कोरोना पर 17 मई तक लग जाएगा अंकुश

The Arogya Setu app, is a sophisticated surveillance system, outsourced to a pvt operator, with no institutional oversight - raising serious data security & privacy concerns. Technology can help keep us safe; but fear must not be leveraged to track citizens without their consent.