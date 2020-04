Coronavirus: तबलीगी जमात के मरकज को लेकर मुस्लिमों पर निशाना साधना गलत - उमर अब्दुल्ला

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के आदेश और लॉकडाउन के बावजूद निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज ( Nizamuddin Tablighi Jamaat Markaj ) में 2 हजार से ज्यादा लोगों का शामिल होना विवाद का विषय बन गया है। विवाद का विषय इसलिए कि मरकज में शामिल लोगों में से कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस घटना के बाद से देशभर के लोगों पर कोरोना का संकट ( Corona Crisis ) पहले से ज्यादा गहरा गया है। इस मसले को हिंदू- मुस्लिम के नजरिए से भी देखा जाने लगा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर जारी बहस में अब जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( Omar Abdullah ) भी कूद पड़े हैं।

Now the #TablighiJamat will become a convenient excuse for some to vilify Muslims everywhere as if we created & spread #COVID around the world.