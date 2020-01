दिल्ली: बदरपुर से APP विधायक नारायण शर्मा का इस्तीफा, पार्टी पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ दल आम आदमी पार्टी ( AAP ) में घामासान मचा है। आप के बदरपुर सीट से विधायक नारायण दत्त शर्मा ( AAP MLA ND Sharma ) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

एनडी शर्मा ने आप पर पैसे देकर टिकट बांटने का आरोप लगाया था।

एनडी शर्मा के अनुसार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) ने उनको अपने आवास पर बुलाया था।

Sitting AAP MLA from Badarpur, ND Sharma: Manish Sisodia had called me to his residence saying that Ram Singh (who has been given ticket from Badarpur) wants a ticket from your constituency by paying Rs 20-21 Crore. He demanded Rs 10 cr from me. I left from there after refusing. pic.twitter.com/NkSo6kODmk