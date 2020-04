दिल्ली: बांद्रा घटना के बाद CM केजरीवाल को सताया डर, लोगों से कहा- अफवाहों पर ध्यान न दें

नई दिल्ली। मुंबई की बांद्रा घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) अब सजग हो गए हैं। CM केजरीवाल को डर है कि कहीं दिल्ली में भी अफवाहों के चलते प्रवासी मजदूर बाहर न निकल आएं।

यही वजह है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया ( Social Media ) पर दिए संदेश के माध्यम से दिल्ली में रह रहे बाहरी लोगों से तीन मई तक लॉकडाउन ( Lockdown in India ) का पूरी निष्ठा के साथ पालन करने को कहा है।

#WATCH: Delhi CM appeals to migrant workers&people from other states staying in Delhi. "...Ppl may try to spread rumours.Don't get lured by them. No one can take you to your village now.Someone might tell you DTC buses are standing somewhere. No DTC bus is taking you anywhere..." pic.twitter.com/p8u0Qu27ju