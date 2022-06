दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शेयर की सत्येंद्र जैन की बीमार तस्वीर, जानिए किस बात का है इशारा!

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन इन दिनों मुश्किलों में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वे पिछले कई दिनों से ईडी की हिरासत में हैं। इस बीच गुरुवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई। खास बात यह है कि सीएम केजरीवाल ने जैन की बीमारी तस्वीर साझा कर खास इशारा किया है।

आम आदम पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घर से करोड़ी की बरामदगी के बाद एक बार फिर उनकी हिरासत बढ़ गई है। वहीं इस बीच जैन की सेहत ने भी जवाब दे दिया है। गुरुवार को ईडी की रिमांड बढ़ते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खास बात यह है कि सत्येंद्र जैन के बीमारी की तस्वीर को शुक्रवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया है। इस तस्वीर के जरिए वो खास इशारा भी करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने इस तस्वीर के जरिए एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है।

