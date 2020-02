कड़कड़डूमा में बोले PM मोदी- जामिया, शाहीन बाग प्रदर्शन एक संयोग नहीं प्रयोग है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) दिल्ली के कड़कड़डूमा ( Karkardooma ) में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से भाजपा ( BJP ) और सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेता, तमाम उम्मीदवार, कार्यकर्ता और यहां के जागरूक नागरिक, आपके बीच आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली के लोगों के मन में क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं, ये आज साफ-साफ दिख रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों के वोट देश का भाग्य तय करेंगे। उन्होंने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर 'प्रधानमंत्री आवास योजना' को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आपके वोट शहर को सुरक्षित करने का कार्य करेंगे और देश का भाग्य तय करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi in Delhi: People who never thought that they will ever be able to get their home registry done in their lives, are now seeing their dreams come true. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/210Jsa0uzy

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने एक-एक वोट से भाजपा की ताकत बढ़ाई। सातों सीटें देकर दिल्ली के लोगों ने बता दिया था कि वो किस दिशा में सोच रहे हैं।

देश बदलने में दिल्ली के लोगों ने बहुत मदद की है। अब दिल्ली के लोगों का वोट अपनी दिल्ली को भी बदलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं हैं, बल्कि ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है।

ये भारत के भिन्न भिन्न रंगो को एक जगह समेटे हुए एक जीवित परंपरा है। ये दिल्ली सबका स्वागत करती है, सत्कार करती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिजिटनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग हैं? नहीं इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजायन है, जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने वाला है।

PM Narendra Modi: The vote of the people of Delhi had supported the change in the country, now the vote of the people of Delhi will also change and modernize our Delhi. It will make it safe, make the lives of the people living here easier. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/SShZgRYNiF