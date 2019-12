दिल्ली चुनाव में AAP के लिए काम करेंगे प्रशान्त किशोर, CM केजरीवाल ने दी जानकारी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर अब आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि IPAC अब आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगी।

चुनाव जीताने के लिए प्रशान्त किशोर कई राज्यों में काम कर चुके हैं। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी जुड़े थे।

Happy to share that @indianpac is coming on-board with us. Welcome aboard!