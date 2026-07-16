सीएम फडणवीस से NCP के टॉप नेता गुपचुप मिले, सुनेत्रा पवार को भनक तक नहीं? ‘देवगिरी’ तलब किए गए वरिष्ठ नेता

दरअसल, मंगलवार रात को मुख्यमंत्री फडणवीस के आधिकारिक निवास पर एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटील के साथ-साथ एनसीपी (सुनेत्रा पवार गुट) के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल और प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे भी मौजूद थे। इन नेताओं की एक साथ मौजूदगी की खबर जैसे ही मीडिया में आई, सियासी गलियारों में दोनों एनसीपी के एक होने या शरद पवार गुट के संसद में एनडीए (NDA) को समर्थन देने की अटकलें तेज हो गईं। हालांकि, एनसीपी शरद गुट पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।