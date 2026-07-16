सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर राज ठाकरे का फूटा गुस्सा, कहा- सरकार उनकी बलि लेना चाहती है

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके के समर्थन में वांगचुक दिल्ली में अनशन कर रहे हैं। दिपके जंतर-मंतर पर धरना देकर मई में हुए कथित नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक शुरुआत से ही इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि यदि 27 जून तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो वह अनशन पर बैठेंगे। जब केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने 28 जून से भूख हड़ताल शुरू किया।