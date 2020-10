Devendra Fadnavis बोले - देश के पीएम हैं मोदी, उनका नाम लेने से हम किसी को नहीं रोक सकते

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ( Chirag Paswan ) द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का विधानसभा चुनाव में उपयोग करने के मुद्दे पर बिहार एनडीए ( NDA ) में घमासान जारी है। इस बात को लेकर जारी राजनीति पर बीजेपी बिहार के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को पीएम मोदी ( PM Modi ) पर भरोसा है। ऐसे में अगर कोई उनका नाम लेता है तो हम उसे नहीं रोक सकते।

A lot of enthusiasm is seen among people, wherever we go in Bihar and take PM Modi's name. The country and its people have placed their trust in PM Modi. This trust will benefit not only us but also our allies: Devendra Fadnavis, BJP in-charge for the #BiharElections pic.twitter.com/u21IWysHoW