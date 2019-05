PM मोदी को 'सबसे बड़ा झूठा' कहने पर फंसे सिद्धू, चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम तक मांगा जवाब

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) को लेकर सियासी पारा चरम पर है। प्रचार-प्रसार के दौरान नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं और कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि, इसका खामियाजा नेताओं को भुगतना भी पड़ रहा है। कई नेताओं के प्रचार पर चुनाव आयोग (Election Commission) ने कई घंटों के लिए प्रतिबंध भी लगाया और जवाब भी मांगा। वहीं, अब कांग्रेस (Congress) नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पर चुनाव आयोग का डंडा चला है। मोदी को लेकर सिद्धू के द्वारा दिए गए बयान पर आयोग ने गुरुवार शाम छह बजे तक उनसे जवाब मांगा है।

Election Commission of India gives notice to Punjab Minister Navjot Singh Sidhu for allegedly making personal remarks against Prime Minister Narendra Modi at a rally in Ahmedabad on April 17. ECI has asked him to reply by 6 pm tomorrow. pic.twitter.com/OmDEjfzHjC