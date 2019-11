महाराष्ट्र की नई सियासत का एनसीपी-लेफ्ट गठबंधन वाले केरल पर क्या होगा असर

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बीते एक माह से चल रहे सियासी नाटक के बीच एक रात की सियासत भारी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक दल के नेता अजीत पवार ने तड़के गठबंधन कर सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ भी ले ली। अब ऐसे में यह सवाल खड़ा होना लाजमी है कि महाराष्ट्र की यह नई सियासत एनसीपी-लेफ्ट गठबंधन वाले केरल पर क्या असर डालेगी।

दरअसल महाराष्ट्र में राकांपा ने भाजपा से हाथ मिलाकर एक नई सियासी इबारत लिख दी है। केरल में इसी राकांपा की वामदल के साथ गठबंधन में सरकार है। इस संबंध में केरल सरकार के एक मंत्री ने कहा कि इस नए गठबंधन का इस प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त केरल में एनसीपी सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रैटिक फ्रंट (एलडीएफ) के साथ गठबंधन में है।

आधिकारिक यात्रा पर दुबई गए हुए केरल के परिवहन मंत्री और एनसीपी नेता एके ससींद्रन ने कहा, "एनसीपी की केरल इकाई कभी भी भाजपा के साथ जुड़ने वाले का समर्थन नहीं करेगी। एनसीपी की राज्य इकाई पार्टी के आधिकारिक उद्देश्य का पालन करती रहेगी और जो भी भाजपा के साथ जुड़ता है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

Action will be taken against Ajit, NCP to elect new legislative party leader today: Sharad Pawar



