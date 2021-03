फारूक अब्दुल्ला और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शम्मी कपूर के इस गाने पर किया डांस, जानिए वजह

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) आए दिन अपने बयानों और अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। फिर चाहे वो सरकार के खिलाफ आवाज मुखर करना हो या फिर अन्य मुद्दे फारूक का कड़क अंदाज चर्चा में रहता है।

लेकिन इस बार वो अपने अगल ही रूप को लेकर सामने आए हैं। उनका ये अंदाज राजधानी दिलली में देखने को मिला। जब वे शम्मी कपूर के गाने पर दिल खोलकर डांस करते हुए दिखे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे शम्मी कपूर के एक गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर...डांस करते नजर आ रहे हैं।

पहले तो वे अकेले इस गाने पर डांस करते हैं फिर अपने साथ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी साथ ले लेते हैं।

