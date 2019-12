नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास होने के बाद भी इसको लेकर राजनीति चरम पर है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी की फायरब्रांड नेता रूपा गांगुली ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्‍होंने राज्‍यसभा में तीखी बहस के बीच एक खौफनाक वाकया शेयर किया है।

फायरब्रांड नेता रूपा गांगुली ने बताया कि जब वह पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में सातवीं में पढ़ रही थीं, उस समय उन्‍हें और उनकी मां को बुर्के में भागना पड़ा था। अभिनेत्री से नेता बनीं रूपा गांगुली ने बताया कि कुछ लोग उनका अपहरण करने आए और अगर वह ऐसा नहीं करतीं तो व‍ह 'खान टाइगर' की बेगम बन जातीं।

हूम कहा जायेंगे,अगर भारत हमे जगह न देह? कोई कियू नही सोचे गा ? हूम कितने बार बेघर होंगे ? मेरे पिताजी को,उन्के देश देश मे , कभी नरायनगंज, कभी #dacca ,कभी #dinajpur , How many times we change our homes How many times we live as #Udvastu Thanks to #CitizenshipAmmendmentBill2019

पश्चिम बंगाल की तेजतर्रार नेता रूपा गांगुली ने गृहमंत्री अमित शाह के संसद में दिए भाषण के ट्वीट के जवाब में कहा, 'काश मैं कह पाती। मैंने खुद क्या झेले हैं। मैं तो खान टाइगर की बेगम बन जाती जो मुझे किडनैप करने आए थे।

अगर उस रात मैं और मेरी मां बुर्के में भाग नहीं पाती दिनाजपुर से। मैं क्‍लास 7 में पढ़ती थी। अमित शाह आपको क्‍या बताऊं। आज आप और नरेंद्र मोदी को कितने लोगों के आशीर्वाद मिले हैं।

राज्‍यसभा सांसद रूपा गांगुली ने कहा कि हम कहां जाएंगे, अगर भारत हमें जगह न दे? कोई क्‍यों नहीं सोचेगा? हम कितनी बार बेघर होंगे? मेरे पिता को उनके देश में, कभी नारायणगंज, कभी ढाका, कभी दिनाजपुर में।

Amazed to see opposition laughing on this issue.. making mockery on every comment.. even senior women leaders.. i watching their expressions.. was so sad.. so disheartening..