आज राहुल गांधी जनता का आभार जताने वायनाड पहुंचेंगे, सभी विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा

नई दिल्‍ली। वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जीत के बाद पहली बार दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार काे केरल पहुंचेंगे। राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आईएनसी के अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीतने के बाद पहली बार लोगों के प्यार और समर्थन का आभार जताएंगे।

#ExpectedToday | Congress President Rahul Gandhi to visit Wayanad, Kerala for the first time after winning from the parliamentary constituency by 4,31,770 votes in Lok Sabha elections 2019. (file pic) pic.twitter.com/bvMc1NH6A0