केरल: पूर्व इसरो चीफ माधवन नायर BJP में शामिल, पीएम मोदी की कार्यशैली से हुए प्रभावित

तिरुवनंतपुरम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व चीफ माधवन नायर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। शनिवार को नायर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि अमित शाह इन दिनों केरल के दौरे पर हैं और नायर ने इसी दौरान शनिवार को त्रिवेंद्रम में शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।

पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर जॉइन की बीजेपी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष जी रमन नायर समेत चार अन्य लोगों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। वहीं माधवन नायर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी जॉइन की है। बीजेपी जॉइन करने के बाद माधवन नायर ने कहा है कि वो पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं, वो जिस तरह से भारत के विकास में तेजी से कार्य कर रहे हैं प्रशंसनीय है।

कौन हैं माधवन नायर

माधवन नायर पूर्व इसरो चीफ हैं और 1998 में पद्मभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। यही नहीं, उन्हें साल 2009 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। माधवन नायर मूल रूप से तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं और उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से इंजिनियरिंग की और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई से प्रशिक्षण हासिल किया। बता दें कि इसरो का अध्यक्ष पद संभालने से पहले माधवन नायर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। माधवन नायर अंतरिक्ष विभाग के सचिव और स्पेस कमिशन के चेयरमैन के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

अमित शाह ने सबरीमला विवाद पर प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन

शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी केरल यात्रा के दौरान सबरीमला विवाद पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया। साथ ही आरएसएस कार्यकर्ताओं समेत 2000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की निंदा भी की। माधवन नायर के बीजेपी जॉइन कर लेने से दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूती मिलेगी, जिसका फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है।

#Kerala: former ISRO chief Madhavan Nair joined Bharatiya Janata Party in the presence of party President Amit Shah , in Trivandrum yesterday. pic.twitter.com/W7KsZp75re