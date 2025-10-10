भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिले उचित स्थान

नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को उचित स्थान मिलने की वकालत की है। उन्होंने भारत दौरे पर बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि आपका “विकसित भारत” का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को पूरी तरह विकसित देश बनाया जाए। मैंने यहां जो कुछ भी देखा है, वह इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हम इस सफर में आपके साझेदार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रमंडल और जी20 जैसे मंचों पर साथ हैं, और हम चाहते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका उचित स्थान मिले।