महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, मुसलमान होने की वजह से आर्यन खान को किया जा रहा परेशान

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti ) का विवादित बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान ( Aryan Khan ) को कहा है कि उन्हें सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वह मुसलमान है।

चार किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे के मामले में निष्पक्ष जांच के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे इस वजह से पड़ी हैं क्योंकि उसका उपनाम खान है।

यह भी पढ़ेंः Jammu Kashmir: आतंकियों के साथ एनकाउंटर में 1 JCO समेत 5 जवान शहीद

Instead of making an example out of a Union Minister’s son accused of killing four farmers, central agencies are after a 23 year old simply because his surname happens to be Khan.Travesty of justice that muslims are targeted to satiate the sadistic wishes of BJPs core vote bank.