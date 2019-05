नई दिल्ली। तेलंगाना के नांदयाल से जनसेना पार्टी के सांसद और 17वीं लोकसभा चुनाव में प्रत्‍याशी एसपीवाई रेड्डी का मंगलवार की रात निधन हो गया। हैदराबाद के एक अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते उनका निधन हो गया। बता दें कि रेड्डी को किडनी की शिकायत के कारण तीन अप्रैल को हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

