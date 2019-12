झारखंड चुनाव परिणाम LIVE: शुरुआती रुझानों में JMM 34 तो BJP 21 पर आगे

नई दिल्‍ली। आज झारखंड में विधानसभा चुनाव के फैसले का दिन है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा के चुनावी नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह आठ बजे से मतों की गिनती जारी है। शुआती रुझानों में सत्‍ताधारी बीजेपी और जेएमएम गठबंधन में टक्‍कर के रूझान मिल रहे हैं। अभी तक 16 के रुझान आ चुके हैं।

झारखंड में अंतिम चरण का मतदान 21 दिसंबर को हुआ था। राज्य में पांच चरणों में मतदान कराए गए थे। पहले चरण का मतदान 30 नवंबर को हुआ था। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 7 दिसंबर को हुआ, जबकि तीसरे चरण का मतदान 12 दिसंबर को हुआ था. इसके अलावा चौथे चरण का मतदान 16 दिसंबर को हुआ था और पांचवें चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हुआ।

The counting of votes for 81 Jharkhand Assembly seats began at 8 am on Monday in all the 24 district headquarters amid tight security.



