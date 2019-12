हरियाणा: नाराज MLA के इस्तीफे पर दुष्यंत चौटाला की सफाई- बातचीत हर समस्या का हल

नई दिल्ली। हरियाणा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी (JJP) में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

यही वजह है कि पार्टी के उपाध्यक्ष और नारनौंद विधायक राम कुमार गौतम ( MLA Ram Kumar Gautam ) ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

राम कुमार के इस्तीफे से पार्टी में घमासान मच गया है। यहां तक कि खुद जजपा मुखिया दुष्यंत चौटाला ( JJP chief Dushyant Chautala ) को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा है।

पहाड़ों पर गलन से उत्तर भारत में ठिठुरन, घने कोहरे की वजह से दिल्ली जाने वाली 25 ट्रेन लेट

Haryana Dy CM & JJP chief Dushyant Chautala on JJP MLA RK Gautam resigned as party vice president: He is a senior leader, if he has some grievance, he can come&tell the party members. We've not received his resignation yet. Senior party leaders will talk to him&discuss the matter https://t.co/ezMmgGKH1V pic.twitter.com/XxmdLcnkqJ

राम कुमार के इस्तीफे पर दुष्यंत चौटाला ( JJP chief Dushyant Chautala ) ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नेता हैं, अगर उन्हें कोई शिकायत है, तो वह आकर पार्टी सदस्यों को बता सकते हैं।

चौटाला ने कहा कि हमें अभी तक उनका इस्तीफा नहीं मिला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे।

आपको बता दें कि विधायक राम कुमार ( JJP MLA RK Gautam ) ने दुष्यंत चौटाला द्वारा 11 मंत्री पद अपने

पास रखने पर हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी में नौ और विधायक हैं जिनके दम पर वह उप मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अन्य विधायकों का भी खयाल करना चाहिए। सभी विधायक नाराज हैं।

डिटेंशन सेंटर को लेकर राहुल ने ट्वीट पर भाजपा का पलटवार, जवाब में शेयर की 8 साल पुरानी प्रेस रिलीज

Ram Kumar Gautam, Jannayak Janata Party MLA: I have resigned from post of party vice president,not left party. I am not hurt that I was not made minister,but hurt that I got to know later that the alliance(JJP-BJP) has been sealed in a meeting at a Gurugram Mall. #Haryana pic.twitter.com/pNKlSZHycA