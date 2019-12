डिटेंशन सेंटर को लेकर राहुल ने ट्वीट पर BJP का पलटवार, जवाब में शेयर की 8 साल पुरानी प्रेस रिलीज

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) पर प्रदर्शन के बीच शुरू हुआ सियासी बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। CAA पर राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के हमले के बाद अब भाजपा ( BJP ) ने कांग्रेस ( Congress ) को करारा जवाब दिया है।

भाजपा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) द्वारा शेयर किए गए डिटेंशन कैंप ( detention camp ) के वीडियो को गलत बताया है।

इसके साथ ही भाजपा ने राहुल गांधी के उन दावों की भी निंदा की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा बताया था।

Since Rahul Gandhi travels abroad quite often. Let him on one of those travels overstay beyond the valid visa permit and experience for himself how he is identified and put in a ‘detention center’ before being deported.



He will then learn how countries handle illegal migrants...