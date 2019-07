कर्नाटक: मुख्यमंत्री बनते ही येदियुरप्पा ने लिए ताबड़तोड़ फैसले

नई दिल्ली। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होते बीएस येदियुरप्पा एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बड़े फैसलों का ऐलान किया। सीएम पद के लिए bs yediyurappa ने राज्य की जनता को धन्यवाद दिया है।

सीएम का पहला फैसला

सीएम येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली छह हजार रुपये वार्षिक की एक किश्त में चार हजार रुपये देने की घोषणा की। दूसरी किस्त का ऐलान भी जल्द ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार को सदन में सुुबह 10 बजे सरकार का बहुमत साबित करेंगे।

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa: I have taken two prominent decisions in the Cabinet meeting. In addition to the Prime Minister Kisan Scheme, I will also provide two installments of Rs. 2000 to the beneficiaries. https://t.co/gmvosXUSr5

100 करोड़ लोन माफ

कर्नाटक की नई नवेली सरकार ने दूसरा फैसला कर्जमाफी को लेकर किया। सीएम येदियुरप्पा ने बुनकरों का 100 करोड़ लोन माफ करने की भी घोषणा की है। इसके बाद सीएम सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की।

पिछली सरकार पर येदियुरप्पा वार

Congress-JDS सरकार पर भी येदियुरप्पा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में गवर्नेन्स नाम की कोई चीज नहीं थी। अब हम अच्छी तरह दिखाएंगे कि हमारी सरकार, पिछली सरकार से किस तरह अलग है।

बदला नहीं काम करुंगा: येदियुरप्पा

येदियुरप्पा ने कहा कि मैं बदले की राजनीति नहीं करूंगा। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक की जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री Narendra Modi और जनता को धन्यवाद देता हूं, जिसकी वजह से मैं एकबार फिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना।

BS Yediyurappa after taking oath as the Karnataka Chief Minister: I thank people of the state who gave me the opportunity to be the Chief Minister. My Chief Minister's post is the respect to the people of the state. pic.twitter.com/506VRJAvzD