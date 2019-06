कर्नाटक: कांग्रेस नेता रोशन बेग बोले, 'मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं'

नई दिल्‍ली। कर्नाटक कांग्रेस के नेता रोशन बेग ने कहा है कि मैं कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूं। चुनाव परिणामों को लेकर मैंने, पार्टी प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बयान दिया है, न कि केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ एक शब्‍द नहीं बोला है। कर्नाटक कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर मैं मूकदर्शन बना नहीं रह सकता।

roshan baig , Karnataka Congress:I'm a disciplined soldier of Congress. I spoke against state leadership of the party, didn't utter a word against central leadership. We can't be mute spectators to what's happening here. Senior leaders like Ramalinga Reddy & me are being sidelined pic.twitter.com/tnUwYjZpG2