नई दिल्ली। कर्नाटक में 222 विधानसभा सीटों के मतदान शुरू हो चुका है। शनिवार सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारे दिखाई पड़ रही हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हासन विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान प्रभावित रहा। इस दौरान वोट डालने पहुंचा देवगौड़ा परिवार मतदान नहीं कर सका। हालांकि बाद में मशीन को बदल दिया गया। वहीं, मतदान के दौरान बेलगावी विधानसभा क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला ने बुर्का उतारने का विरोध किया और ऐसा करने पर तेज-तेज रोना शुरू कर दिया। महिला को रोता देख वोट डालने आए आए लोगों की भीड़ एक जगह जमा हो गई, जिससे हालात गड़बड़ाते नजर आए। तभी सुरक्षाकर्मियों ने लोगों की भीड़ को तितर—बितर कर हालात को संभाला। बता दें कि पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारियों ने इस महिला की पहचान के लिए उससे बुर्का उतारने के लिए कहा था।

कर्नाटक चुनाव: इन चार सीटों पर टिका है बीजेपी-कांग्रेस का सियासी वजूद, ये बड़े चेहरे बने उम्मीदवार

BJP MP Rajeev Chandrasekhar casts his vote at Karnataka Reddyjana Sangha in Bengaluru's Koramangala. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/gDF4oJJjf5

मतदान से पहले भगवान की शरण में पहुंचे उम्मीदवार

शनिवार को मतदान शुरू होने से पहले बादामी सीट से बीजेपी प्रत्याशी श्रीरामुलु ने बेल्लारी में 'गौ-पूजा' की। वहीं, बेंगलुरु में बीजेपी के सांसद राजीव चंद्रशेखर भी अपना वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी मतदान में भाग लेने की अपील की। हुबली के बूथ संख्या 108 पर वीवीपीएटी में खराबी आने के कारण कुछ देर तक मतदान प्रभावित रहा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मशीन को बदल दिया। पुत्‍तुर में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी अपने मत का प्रयोग किया। वहीं जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने भी हासन स्थित प्राचीन श्री रंगनाथस्वामी मंदिर पहुंच पूर्जा अर्चना की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा एवं व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया। एक अधिकारी ने कहा, "राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 222 पर सुबह सात बजे एक चरण में मतदान शुरू हो गया। इनमें से 36 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 15 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।"

Bellary: BJP's B.Sriramalu performed 'gau pooja' (cow worship) before casting his vote. He is contesting against CM Siddaramaiah from Badami constituency. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/Ht3akZlzK3