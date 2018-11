कर्नाटक के मंत्री बोले- हर मुसलमान चाहता है अयोध्या में राम मंदिर बने लेकिन मस्जिद भी हो साथ

नई दिल्ली। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एकबार फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है। क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष हर कोई राम के नाम पर जमकर राजनीति कर रहा है। इसी बीच कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार के मंत्री बीजेड जमीर अहमद ने कहा कि पूरे देश के मुस्लमान चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर बने लेकिन इसके साथ ही मस्जिद भी बननी चाहिए।

मंदिर के साथ मस्जिद भी बने: जमीर अहमद

कर्नाटक के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के टीपू जयंती के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि देशभर के मुस्लमान राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं। हम सब चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने लेकिन हमारी जिस मस्जिद को गिराया गया है, उसका भी निर्माण होना चाहिए। हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं।

Not only the Muslims in Karnataka but Muslims across the country are not against Ram Mandir. Build Ram Mandir but our mosque which was martyred should also be made. We are not against Ram Mandir, we are just demanding our right: BZ Zameer Ahmed Khan, Karnataka Minister . pic.twitter.com/i4qRWZ6tUw