केरल: बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, दिया हर संभव मदद का आश्वासन

नई दिल्ली। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बाढ़ ( Kerala flood ) ने भारी तबाही मचाई हुई है। सबसे बुरे हालात केरल के हैं। यहां कुदरत की मार से जन-जीवन कराह उठा हैं।

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने अपनी संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे हुए हैं।

Wayanad: Congress MP from the constituency Rahul Gandhi visited a relief camp at St. Jude’s Shrine, Chundale, today. #KeralaFloods pic.twitter.com/IE5yEfI6TC

मंगलवार को राहुल गांधी ने वायनाड पहुंचे बाढ़ ( Kerala Flood ) पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी राहत शिविरों में पहुंचे और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

इस दौरा राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई।

Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan leaves from Thiruvananthapuram; he will visit flood-affected areas of Wayanad and Malappuram today pic.twitter.com/kEopxCXT3T