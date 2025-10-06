लद्दाख में लोकसभा सीट बढ़ाने पर होगा विचार, हिल काउंसिल के पास ही हैं भूमि अधिकार

नई दिल्ली। लद्दाख हिंसा के बाद बातचीत को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) को आश्वस्त करने में जुटा है कि स्थानीय लोगों की भूमि, संसाधन, रोजगार और आजीविका पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। लद्दाख में सौर पार्क भी बिना स्थानीय लोगों की सहमति के नहीं बनेगा। लद्दाख के मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि लोकसभा सीटें बढ़ाने के मुद्दे पर उच्च अधिकार समिति में चर्चा की गई थी और तय हुआ है कि परिसीमन के समय विचार होगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि कम जनसंख्या के बावजूद लद्दाख सरकार की प्राथमिकता बना रहेगा।