राहुल गांधी के इस्तीफे के खिलाफ कांग्रेस के सहयोगी दल, DMK ने दी यह सलाह

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। हालांकि, अभी तक उनके इस फैसले के अंतिम रूप पर संशय बरकार है, लेकिन सहयोगी दल के कई नेता राहुल को इस्तीफा न देने की सलाह दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद ने इस कदम को आत्मघाती कहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आत्मघाती साबित हो सकता है। यही नहीं, दक्षिण के सुपरस्टार अभिनेता रजीनकांत ने भी राहुल गांधी को इस्तीफा न देने की सलाह दी है।

वीरप्पा मोइली-एम के स्टालिन की अपील

राहुल गांधी के इस्तीफे के फैसले के खिलाफ कई दिग्गजों ने उन्हें समझाने की कोशिश की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा, राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए। हमें अभी उनकी सख्त जरूरत है। वहीं, DMK नेता एम के स्टालिन ने भी राहुल गांधी के साथ फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद न छोड़ने अपील की है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने तमिलनाडु में DMK-कांग्रेस के गठबंधन की जीत पर उनको बधाई दी है।

DMK President MK Stalin had a telephonic conversation with Congress chief Rahul Gandhi & requested him not to step down from presidential post. Rahul Gandhi congratulated Stalin for DMK-Congress Alliance victory in Tamil Nadu. Sonia Gandhi too congratulated Stalin. (File pics) pic.twitter.com/jiu76rJfFu

संघ परिवार के खिलाफ लड़ने वाली शक्तियों को लगेगा झटका: लालू



चारा घोटाले के कई मामलों में झारखंड के रांची की जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी का इस्तीफा भाजपा के जाल में फंसने जैसा होगा। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने का प्रस्ताव न केवल उनकी पार्टी के लिए आत्मघाती होगा बल्कि यह उन सभी सामाजिक और राजनीतिक ताकतों के लिए भी झटका होगा जो संघ परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं।' उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक अंग्रेजी समाचार पत्र की लिंक भी पोस्ट की है, जिसमें लालू के साथ बातचीत के अंश प्रकाशित है।

लोकतंत्र में विपक्ष हो मजबूत: रजनीकांत

इसके अलावा अभिनेता से राजनीति में आए रजनीकांत ने भी जीत पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए राहुल के इस्तीफे पर टिप्पणी की थी। चेन्नई में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'उन्हें (राहुल गांधी को) इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उन्हें साबित करना चाहिए कि वह कर सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए।'

Actor turned politician Rajinikanth in Chennai, Tamil Nadu: He (Rahul Gandhi) should not resign. He should prove he can do it. In democracy the opposition should also be strong. https://t.co/Z3H4Tf25l3